زوجة فريد شوقي تتحدث عن صفاته في ندوة تكريم اسمه بـ"الأسكندرية السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

ضمن برنامج الاحتفال بنجوم أثروا السينما المصرية بأعمالهم الفنية، يكرم مهرجان الأسكندرية السينمائي، اسم الفنان الراحل فريد شوقي.

وأقيم ظهر اليوم ندوة حضرتها أسرة الفنان الراحل، بينهم زوجته سهير ترك، وابنتيه رانيا وعبير.

وتحدثت سهير ترك في ندوة تكريمه والاحتفال بمئويته عن صفاته الفريدة، وحبه الشديد للسينما وللفن، لافتة أنه استمر في العمل رغم تقدم العمر به، وهذا نادرا ما يحدث.

وقالت عبير فريد شوقي إنه كان يحب متابعة المسلسلات الإذاعية، وإنه كان يلجأ لتسجيل حوار الشخصيات التي يقدمها على شرائط كاسيت ثم يعيد الاستماع إليها حتى يحفظ دوره.