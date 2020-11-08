تراند اليوم : مذيعة شهيرة تتعرض للتحرش من زميل لها: قرص مؤخرتي

كشفت المذيعة البريطانية، روث لانجسفورد كيف أنها تعرضت للضرب على مؤخرتها من قبل زميل لها.

وشاركت النجمة التلفزيونية (60 عامًا)، المتزوجة من إيمون هولمز، القصة في سياق الحديث عن التحيز الجنسي في مكان العمل.

وتحدثت روث عن تجربتها الشخصية في بودكاست (White Wine) الخاص بكيت ثورنتون، قائلة إنها هددت ذات مرة بكسر ذراع زميل لها خلال أيامها الأولى في العمل التليفزيوني، بعد أن مد يده إلى مؤخرتها.

وذكرت أنها كانت تحمل صينية شاي في مكانها قبل أن يلمسها زميلها بشكل غير لائق. وأضافت: "أتذكر منذ سنوات عندما كان علي أن آخذ صواني الشاي الكبيرة هذه في أوقات معينة من اليوم لمهندسي VT. كانوا جميعًا رجالًا".

وتابعت: "لسبب ما، اعتُبرت وظيفتي كامرأة. أتذكر أخذ هذه الدرج وقام رجل بقرص **. "أنزلت الصينية، وضربت الشاي الخاص به، وقلت: "إذا لمستني مرة أخرى، فسوف أكسر ذراعك".