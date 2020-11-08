مدحت تيخه عن ربع قيراط: متحسش أن الحلقة خلصت أساسًا

أشاد الفنان مدحت تيخه بحدوتة "ربع قيراط" للنجمة ريهام عبدالغفور ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

وأضاف "تيخه" عبر صفحته قائلًا : "الحدوتة الجديدة ( ربع قيراط) من مسلسل (إلا أنا) من أول حلقة كالعادة موضوع مهم.. إيقاع الأحداث سخن ويخليك متحسش أن الحلقة خلصت أساسا وحاجة كدة حلوة أوي أوي وممثلين حلوييييين أوي".

وتابع: "كل ده تحت قيادة المخرج الكبير أوي اللي بقي من أهم مخرجين مصر (أحمد حسن).. مبرووك مبرووك وتحياتي لكل القائمين علي المشروع، الأستاذ المبدع يسري الفخراني.. أمين جمال الموهووووب أوي.. اروما.. سينرچي".

ومن المقرر أن تناقش الحكاية دور معاناة المرأة المطلقة في المجتمع المصري، بعد طلاقها وتواجه الكثير من الأزمات ما بين بيتها وعملها وتكشفها حلقات المسلسل.

ويذكر أن يشارك الفنانة ريهام عبدالغفور في بطولة حكاية "ربع قيراط "عدد كبير من النجوم، منهم إنعام سالوسة، إبراهيم السمان، مصطفى درويش، والحكاية تأليف أمين جمال.

وجدير بالذكر أن تعد حكاية "ربع قيراط"، هي الحكاية السابعة من مسلسل إلا أنا، الذي عُرض منه 5 حكايات حتى الآن، هى "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"مل حياتي" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيري عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، بينما تحمل الحكاية السادسة "اسم لازم أعيش"، وهي بطولة جميلة عوض.