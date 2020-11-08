الثلاثاء.. فريق "كوينز باند" يحيي حفلًا غنائيًا في ساقية الصاوي

تستقبل ساقية عبدالمنعم الصاوي أول فريق وترى نسائي "كونيز باند" يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 نوفمبر، وذلك على مسرح النهر، في تمام الساعة السابعة مساءً.

يذكر أن الباند أول رباعي وتري نسائي فى

مصر، تأسس فى أكتوبر 2017، يضم أربعة فتيات من العازفات المتميزات، ويتشكل الرباعي الفني من خريجات المعهد العالي للموسيقى "الكونسيرفتوار"، وأعضاء بأوركسترا القاهرة السيمفوني وهن "أميرة على" فيولينة أولى.

و"كارولين أمجد" فيولينة ثانية، و"نورهان أسامة" فيولا، و"أماني غنيم" تشيللو، ستطاع الرباعي الوتري أن يلفت إليه الأنظار بأولى حفلاتها بمنتدى الشباب بشرم الشيخ، ثم توالت حفلاته على مسارح دار الأوبرا المصرية، وساقية الصاوي، والعديد من المراكز الثقافية المتنوعة.