الليلة.. شيرين رضا ضيفة برنامج "سكوب" مع ريا أبي راشد

تحل الفنانة شيرين رضا ضيفة برنامج سكوب ويذ ريا، الذي تقدمه الإعلامية ريا أبي راشد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".
نشرت"شيرين" الصورة الدعائية لحلقة البرنامج، حيث يتمعرضها الليلة في الساعة الثامنة مساءً، على قناة Mbc2.
يذكر أن آخر أعمال شرين رضا مسلسل"نمرة اتنين"، تأليف سارة طيبة، وإخراج طارق العريان، بطولة صبا مبارك، إياد نصار، أمينة خليل، عمرو يوسف،منى زكي، نيللي كريم، أحمد مالك، عادل كرم، حلا زلط، ماجد الكدواني، الذي سوف يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة، وتدور أحداثه حول حلقات متصلة منفصلة تضم قصصًا مختلفة عن العلاقات ومفهوم الرومانسية في المجتمع الحديث في 6 مدن عربية مختلفة بما في ذلك: الرياض، جدة، القاهرة، الجونة، بيروت، ودبي.
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