فيديو.. أغنية "قولني كلام" لتامر حسني تتخطى الـ 800 ألف مشاهدة

حققت أغنية "قولني كلام"، للفنان تامر حسني، أكثر من 800 ألف مشاهدة، وذلك في أقل من 24 ساعة على طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

كلمات:تامر حسين، ألحان: تامر علي، توزيع: علي فتح الله، ويقول مطلعها "قولني كَلام أول مرة أقوله مابقتش أنام الليل

بطوله أنا روحي فيه و مَقدرش اخبي وهداري ليه قولت اللي في قلبي عقلي مني طار أول ما قابلته ده اللي خَد بتار كُل اللي شَغلته هو ده يا ناس خلاص حبيبي واعمل ايه هويت يعني مش بأيدي".

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يذكر أن تامر طرح، مساء أمس، أغنيتان دفعة واحدة، وهما "قولني كلام، كرهتني في الحب"، وحققت الأخيرة أكثر من 700 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب"، الأغنية من كلمات:محمد البوغة ألحان: محمود الخيامي، توزيع: طارق عبدالجابر.