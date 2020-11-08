الليلة.. حفل غنائي لـ وائل جسار في الأوبرا المصرية

يستعد الفنان وائل جسار، لحفله الغنائي، في دار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، المقام على عدد من مسارحها.

يقام الحفل، الليلة، في تمام الساعة الـ8 مساءً، مع قيادة موسيقية بموسيقار عادل عايش، بالإضافة إلى مشاركة الفنانة أجفان،

والفنان همام إبراهيم من العراق، وعازف العود محسن إبراهيم، مع المايسترو حازم القصبجي.

ضم مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ29 عددًا كبيرًا من نجوم الغناء العربي، أبرزهم "مدحت صالح، خالد سليم،

عاصي الحلاني صابر الرباعي"، ومجموعة غنائية مميزة من أصوات الأوبرا، وتستمر فعالياته على مدار 10 أيام متتالية على مختلف مسارح الأوبرا بالقاهرة (معهد الموسيقى العربية، الجمهورية، النافورة، الصغير"، بالإضافة إلى أوبرا الأسكندرية ودمنهور وتضم 29 حفلًا غنائيًا موسيقيًا بمشاركة 93 فنانًا من 5 دول عربية، هى: مصر، لبنان، الأردن، العراق، تونس.