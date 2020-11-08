محمود الليثي ممازحًا محمد هنيدي: حمامة بتاع التليفونات

رشارك الفنان محمود الليثي متابعيه صورة جديدة له، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". ظهر"الليثي" من خلال الصورة برفقة الفنان محمد هنيدي، وعلق عليها قائلًا :"حمامة بتاع التليفونات"، وتفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات. يذكر أن آخر أعمال محمود الليثي الجزء الثاني من مسلسل"مملكة إبليس"، بطولة غادة عادل، سلوى خطاب، الثاني من مسلسل"مملكة إبليس"، بطولة غادة عادل، سلوى خطاب، رانيا يوسف ، صبري فواز، كريم قاسم، أحمد داوود، من تأليف: محمد أمين راضي، وإخراج: أحمد خالد موسى، والذي يعرض حاليًا على إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة.

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