مهرجان الأسكندرية يحتفي بمئوية مدير التصوير الراحل عبد العزيز فهمي

كرم مهرجان الأسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط برئاسة الأمير أباظة، اليوم الأحد، اسم مدير التصوير الراحل عبد العزيز فهمى، واحتفل بمئويته، وأدار الندوة الأستاذ بمعهد السينما حسين بكر، بحضور كل من: كريما شقيقه لطيفة فهمى وشقيقتها نيللى فهمى، ليحصلا على التكريم، وإجراءات احترازية مشددة على جميع الحضور من قبل مندوبي وزارة الصحة، فقد إلتزم الجميع بالتباعد وارتداء الكمامات.

قال حسين بكر، إنه فخور لإعطاءه الفرصة بإدارة هذه الندوة، لافتًا إلى أن مدير التصوير الكبير عبد العزيز فهمي، له تاريخ كبير من الفن، وله بصمات واضحة يعرفها جمهوره حينما يشاهد أعماله، خاصة التي كانت في مرحلة الستينات، وأكد أنه من أوائل الناس الذين درسوا في المعهد العالي للسينما، وخرج من بين يده الكثير من عمالقة الفن، مثل: مدير التصوير محسن أحمد وغيره.

حكت الفنانة لطيفة فهمي موقفًا عن الراحل لتبين حبه للمهنة وللتفاصيل، وقالت إن عبد العزيز فهمي استغرق أسبوعًا من أجل لقطة صغيرة في فيلم "فجر يوم جديد"، وأكدت أنه غاوي التصوير، وسافر إلى إيطاليا ليتعلم في الخارج، وعاد ليتخصص في الإضاءة.

وقالت إنه قدم عددًا من الأعمال المهمة، وقدمها بحرفية شديدة،

وأكدت أنه أول من صمم ليكون هناك نقابة للمثلين.

وعبرت عن سعادتها الكبيرة بتكريمه في مصر، لافتة إلى أنه لم يكرم كثيرًا في بلده، ولكنه بالخارج حصل على الكثير من التكريمات في فرنسا.

وجهت "لطيفة" سؤالًا إلى رئيس جهاز الرقابة، خالد عبد الجليل عن النسخة الرئيسة لفيلم إجازة نصف السنة، وأجابها أنه موجود على الإنترنت، ويعرض على مجموعة من القنوات الفضائية.

وحكت لطيفة عن الجانب الإنساني للراحل، وقالت إنه معطاء وسخي في معاملة كل الموجودين حوله، وأكدت أنه كان يحب الكلاب، وكان محبوبًا بين أبناء جيله، كما أكدت أنه كان عصبيًا جدا، وعلى الرغم من ذلك لم يقع في خطأ أبدًا.

قالت "لطيفة" إن شركة الإنتاج الخاصة به لم تعد موجودة، وأن آخر الأعمال التي خرجت من إنتاج الشركة كان فيلم "تفاحة ادم" الذي أنتج عام ١٩٦٦ من بطولة هند رستم.

كما حكت نيللي فهمي عن الراحل، وقالت إنها فخورة لأن عبد العزيز فهمي عمها، وتمنت أن يكرم كثيرًا.

عُرض خلال الندوة لقاء تلفزيوني عن الراحل يتحدث فيه عن التصوير، والفرق بين المعدات في مصر والخارج.

حرص مدير التصوير، محسن أحمد، تلميذ الراحل على أن يتحدث عنه، وقال إنه أب بالنسبه له، ويرعى إبداع طلابه، وأكد أنه لديه مدرسة خاصة نطلق عليها "مدرسة عبد العزيز فهمي بالتصوير".

كما لفت إلى أنه يحسب لعبد العزيز أن يخرج هذا الإبداع في الإضاءة والتصوير رغم أن المعدات لم تكن متطورة وأحجامها كبيرة على عكس الآن، وأكد أن إبداعه ظهر من خلال فيلم "المومياء"، وأن المتخصصون يدركون قيمة عبد العزيز فهمي أكثر من الجمهور العادي، وقال إن من أوائل مديري التصوير في مصر الذي استعان بأضواء الطبيعة ليبتكر في صورته، وأكد أنه لم يكن يقلد الأجانب، بل يصنع صورته بنفسه.

عبّر الأمير أباظة عن شدة سعادته بوجود شباب بندوات مهرحان الأسكندرية، وأجاب عن سؤال أحداهم بأنه لماذا يكرم حاليًا، وقال إنه رحل قبل وجود مهرجانات، وأكد أن مهرجان الأسكندرية يهتم بتكريم الأحياء، وبجانب هذا يحتفل بمئويات النجوم.

وقام الأمير أباظة بتسليم لطيفة فهمي ونيللي فهمي درع تكريم المهرجان.

يذكر أن مهرجان الأسكندرية السينمائي ألغي حفل الافتتاح بسبب سوء الأحوال الجوية، وقررت إدارة المهرجان تكريم المكرمين أثناء ندوات تكريمهم.

المهرجان يكرم في دورته ال٣٦ كل من: الفنان الكبير عزت العلايلى، كما أن دورة هذا العام تحمل اسمه، ويكرم المهرجان أيضًا: الفنان الكبير صلاح عبد الله، والمخرجة السينمائية إيناس الدغيدى، ومدير التصوير محسن أحمد، والفنانة الكبيرة رغدة.