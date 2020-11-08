في 3 أيام.. حميد الشاعري يجتاز النصف مليون مشاهدة بأغنية "وانت في حضني"

حقق الفنان حميد الشاعري، بأغنيته الجديدة"وانت في حضني"، أكثر من 5100 ألف مشاهدة، وذلك في 3 أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

كلمات : هاني الصغير الحان توزيع : حميد الشاعري، ويقول

مطلعها"وانت في حضني انا تسكت كل الدنيا تبقى سكات بتقرب تبعد كل المسافات

ياللي جمالك ماتقالش في حكايات وانت في حضني انا

وانت في حضني انا بسرح جوة عنيك زي المولود

ياللي وهبته حنين وحنان ووجود وانت معايا بحس ان انا موجود وانت في حضني انا

".

يذطر ان أحدث الغصدارات الغنائية لـ حميد الشاعري، كانت من خلال أغنية" هلهلي"، التي حققت أكثر من 500 أف مشاهدة، من كلمات وألحان:عزيز الشافعي، توزيع:توما.