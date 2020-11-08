تعرفوا إلى ” آشلي” ابنة جو بايدن … هل ستلعب دور إيفانكا؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 نوفمبر 2020 03:15 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 8 - نوفمبر - 2020 1:27 مساءً

أعلنت القنوات الأميركية المحلية امس السبت فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الأميركية بعد منافسة شرشة لم تنتهي فصولها بعد مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب، ومنذ أعلان الفوز تأخذ عائلة بايدن التي ستسكن في البيت الأبيض حيزا من اهتمام الناس.

وتداول مواطنون أمريكيون، منذ الأمس، صور ابنة جو بايدن، بعد ارتفاع المؤشرات التي تؤكد بأنه الرئيس الأمريكي الجديد.

ونشر الكثير من المواطنين على “تويتر” صور أشلي بايدن، والتي أكدت وسائل الإعلام الأمريكية فوزه بالانتخابات على منافسه الجمهوري، دونالد ترامب.

وتتخذ أشلي نهجا معاكسا لنهج، إيفانكا ترامب، حيث تبتعد عن الأضواء، ولا توثق لحظات حياتها الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبالرغم من ذلك، شارك الكثيرون صورا لأشلي بجانب أبيها، معربين عن إعجابهم بجمالها وبساطتها ومساندتها له في الانتخابات.

وبحسب ” msn”، لا يبدو أن أشلي بايدن تسعى للحصول على دور داخل إدارة والدها، والتي ستستر لأربع سنوات قادمة كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية.

لكن موقع “expressinformer” الأمريكي، لديه رأي آخر، قد اعتبر أن أشلي “ستزيح” إفانكا ترامب وزوجها، اللذان حصلا على الأضواء في السنوات الأربع الماضية، بعملهم في البيت الأبيض، لتأخذ مكانهم مع زوجها جراح التجميل الدكتور هوارد كيرين (53 عامًا).

ونوه الموقع إلى أن أشلي، لعبت في الأشهر الأخيرة، دورا اجتماعيا علنيا، حيث انضمت إلى والدها في المناسبات وقدمته في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، لكنها لا تزال برغم ذلك نادرة الظهور بشكل عام.

وولدت آشلي (39 عاما) عام 1981 في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، وهي الابنة الوحيدة من زوجته الثانية الدكتورة جيل بايدن، وحصلت على درجة الماجستير من جامعة بنسلفانيا.