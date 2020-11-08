بالفيديو: هدف “نادر” بضربة رأس

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 نوفمبر 2020 03:15 مساءً - منذ ساعتين آخر تحديث: 8 - نوفمبر - 2020 12:55 مساءً هدف نادر لقطة ناردة لهدف مميز خلال مباراة جمعت كلا من واتفورد وضيفه كوفنتري سيتي ضمن منافسات دوري البطولة الإنجليزية تشامبيون تشيب. الهدف سجل خارج منطقة الجزاء وكان بطله لاعب خط الوسط البالغ 23 عاما، واتفورد غوستافو هامر، حيث استغل فرصة الارتداد وأرسل الكرة برأسية متقنة إلى مرمى الخصم من خارج منطقة الجزاء. وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو الهدف “النادر” معبرين عن اعجابهم بمهارة اللاعب.

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