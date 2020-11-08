تراند اليوم : مهرجان “فكك فكك”.. لـ”ليلى علوي” وأبلة فاهيتا- شاهد

حلّت الفنانة ليلى علوي ضيفة على برنامج “لايف من الدوبلكس” الذي تقدمه الدمية الشهير أبلة فاهيتا، على قناة ON، مساء أمس الجمعة.

خلال الحلقة ظهرت ليلى بشكل جديد، إذ قدمت مهرجان باسم “فكك فكك” بمشاركة أبلة فاهيتا، وقدمت خلاله العديد من الرقصات داخل الاستوديو. كما غنّت خلال إحدى الفقرات باللغتين الفرنسية واليونانية.

على صعيد آخر، ظهر خالد ابن ليلى علوي معها خلال اللقاء، لتؤكد أنها تغار عليه بشكل غير عادي، وتخاف عليه للغاية، موضحة أنها “ستدلع” زوجته المستقبلية وتحبها كابنتها بالضبط.

أشارت ليلى إلى أنها كانت ترغب في الالتحاق بكلية تدرس فيها مكيانيكا السيارات، وأنها تحب أعمال النجارة، وعندما يحدث كسر في “الدولاب” الخاص بها تقوم بإصلاحه بنفسها، مشيرة إلى أنها سريعة البكاء، وتلاحقها العديد من الشائعات مثل امتلاكها لقصور وسيارات، وهذا غير حقيقي.



