تراند اليوم : بالأسماء – كاف يفاضل بين 4 حكام لإدارة مباراة الأهلي والزمالك

كشفت تقارير مغربية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يفاضل بين أربعة حكام لإدارة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يواجه الزمالك في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها يوم 27 نوفمبر المقبل

ووفقًا لصحيفة المنتخب المغربي فإن لجنة التحكيم بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تفاضل بين أربعة حكام بينهم الدولي المغربي رضوان جيد، لإدارة المباراة.

وتابعت: “ورشح الكاف كلا من الحكم الجزائري مصطفى غربال والمغربي رضوان جيد، والجنوب إفريقي فيكتور جوميز، والإثيوبي باملاك تيسيما، فيما تم استبعاد الحكم الجامبي بكاري جاساما”.

واختتم: “وسيختار الكاف لاحقا أحد الحكام الأربعة لإدارة النهائي”.

