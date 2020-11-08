تراند اليوم : محمود العسيلي ينضم لقائمة الفخورين بمسلسل ” ماوراء الطبيعة “

كشف الفنان محمود العسيلي عن رأيه في مسلسل “ما وراء الطبيعة” الذي بدأ عرضه قبل أيام عبر منصة نتفليكس، ويقوم ببطولته الفنان أحمد أمين.

كتب العسيلي عبر حسابه على Twitter: “اتفرجت على أول أربع حلقات من ما وراء الطبيعة وقاعد اكلم مراتي باستعجلها ترجع من برا عشان نكمل آخر حلقتين.. الحقيقة مسلسل جميل وفخور إن أول مسلسل مصري عالمي طالع بالمستوى دا.. مبروك”.

مسلسل “ما وراء الطبيعة” يتكوّن من 6 حلقات وتدور أحداثه عن رحلة الشك الخاصة برفعت إسماعيل، وتتمحور كل حلقة حول الأساطير الشهيرة في روايات “ما وراء الطبيعة”، لتكون كل حلقة بمثابة فيلما مستقلا، وفي نفس الوقت كل الحلقات مترابطة في عنصر مشترك وهو “بيت الخضراوي”، المحرك الأساسي للأحداث في الموسم الأول.

يعرض مسلسل “ما وراء الطبيعة” مترجماً إلى أكثر من 32 لغة في 190 دولة حول العالم. كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها. وسيكون أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.

“ما وراء الطبيعة” من بطولة أحمد أمين في دور “الدكتور رفعت اسماعيل” ورزان جمّال في دور “ماجي ماكيلوب” وآية سماحة في دور “هويدا” خطيبة “رفعت” السابقة، وسما إبراهيم في دور “رئيفة” شقيقة “رفعت إسماعيل”.

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