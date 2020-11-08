تراند اليوم : دور نجلاء بدر في لازم أعيش يسبب أزمة نفسية لها : محتاجة أتعالج

دافعت الفنانة نجلاء بدر عن الطريقة التي تصرفت بها الأم “موني” مع مرض ابنتها بالبهاق في حكاية “لازم أعيش” من مسلسل “إلا أنا”.

وقالت نجلاء بدر، خلال استضافتها في حلقة من برنامج “مساء dmc” قدمها الإعلامي رامي رضوان، إنها ليست أما، لكن أي أم تجد نفسها في نفس الموقف لن تتحمل تعرض ابنتها للتنمر، وستتصرف بنفس الطريقة، التي انتقدها بعض متابعي الحلقات، ووصفوها بمحاولة لإخفاء البهاق بالمكياج بدلا من مواجهة الموقف.

وأضافت نجلاء بدر أنها كانت تتأثر لمجرد رؤية الفنانة جميلة عوض تمثل دور “نور”، المصابة بالبهاق في المسلسل، وأن ما قامت به الأم كان محاولة لمساعدة ابنتها على أن تعيش حياة طبيعية وسط الناس، إلى أن جاءت لحظة كانت المواجهة ضرورية فيها.

وشرحت نجلاء بدر أن تصرف الأم وجد أيضا بعض الدعم من تعليقات الأمهات المتابعات للمسلسل، وأن المواجهة كانت ضرورية عندما ظهر رجل في حياة ابنتها، وكان في طريقه لاتخاذ إجراءات الزواج، وعند تلك اللحظة بدأت تطلب من “نور” مواجهة الموقف.