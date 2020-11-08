تراند اليوم : هنادي مهنا تقصف جبهة حمو بيكا وعمر كمال : محدش قالكوا تيجوا

رد مطرب المهرجانات حمو بيكا على تصريحات الموسيقار هاني مهنا بأنه لم يدعه لحفل زفاف ابنته هنادي بالأمس، وذلك بعدما استنكرت نقابة المهن الموسيقية دعوته لهم في الحفل.

أعرب حمو بيكا، عن استيائه بسبب تلك التصريحات التي أطلقها هاني مهنا حول عدم دعوته لزفاف ابنته هنادي على الفنان أحمد خالد صالح بالأمس، وأنه لم يعرفه ولم يصافحه خلال الحفل.

وكشف حمو بيكا لبرنامج ET بالعربي، أن الذي دعاه لحضور حفل الزفاف هي هنادي، وقال “معايا voice منها وهي تدعوني لحضور الفرح وبتقولي نفسي تحضر فرحي”. ووجه حمو بيكا، رسالة لهاني مهنا قائلاً: “أنا جيت فرحت بنتك”.

كان الموسيقار هاني مهنا قد قال في تصريح خاص لموقع FilFan.com أنه لم يدعو حمو بيكا أو حتى حسن شاكوش في حفل الزفاف.

أضاف أنه تفاجأ بوجود بيكا يغني على المسرح مثله مثل جميع الحضور وأنه لم يدعوه بشكل شخصي وحتى لم يصافحه أو يتحدث معه وقت أو قبل الزفاف.

وأوضح الموسيقار هاني مهنا أن وجود حسن شاكوش وحمو بيكا في حفل الزفاف كان نوع من المفاجأة والهدية من منظم الأفراح والذي كان مسئول عن تنظيم فرح هنادي.

وأنهى حديثه مؤكداً أنه لم يقول هذا خوفا من بيان نقابة المهن الموسيقية أو من أي شئ ولكنها الحقيقة التي حدثت بالفعل.



