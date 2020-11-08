حسن شاكوش يرد على هاني مهنا: "احنا منعرفكش أًصلا وجينا عشان خاطر فرح بنتك"

رنا صلاح الدين - خرج مطرب المهرجانات حسن شاكوش، للرد على تصريحات الموسيقار هاني مهنا، الذي قال فيها أنه تفاجئ بحضوره هو وعمر كمال وحمو بيكا حفل زفاف ابنته هنادي على الفنان أحمد خالد صالح.

وقال شاكوش، في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"أنا طالع اتكلم بخصوص هنادي بنت الاستاذ هاني مهنا، احنا روحنا واتبعتلنا دعوة، وهنادي حاولت تتواصل معايا، لكن أنا عامة مابردش على أرقام غريبة، وعمر كلمني لازم تيجي الفرح ومن كلامه المفروض ان هنادي قالتله حسن لازم يجي الفرح هو وحمو"

وأضاف شاكوش:"قبلنا دعوة هنادي بنتك واتفاجأت ان الاستاذ هاني قال انه هو معزمناش انا طالع حابب اقولك كلمة، إحنا أصلا مانعرفكش على المستوى الشخصي ".

وتابع:"أمال إحنا دخلنا إزاي واتقدمنا على المسرح إزاي، واتفاجئت كمان إننا طالعين من ورا المسرح.. وحضرتك ماسمعتش اللي كان بيقدمنا والأخ المحترم اللي كان منظم فرح بنتك".

واستكمل: "حضرتك بتقول إنك بلغت الفندق بأسماء محددة منهم الفنان كذا والنجم كذا، إحنا بنحترم الكل وعلى دماغنا، بس إحنا برضو نجوم، احنا مش حد قليل، وكل النجوم اللي ذكرت أسمائهم يعرفونا وبيسمعونا حتى لو مفيش معرفة شخصية بينا.. إحنا الحمدلله العالم كله عارفنا، وإحنا الحمدلله مش محتاجين نتلزق في حد، أو إن إحنا نتكلم على أي حد عشان خاطر نتصيت، إحنا الحمدلله رب العالمين ولاد ناس ومتعلمين، وإحنا في الأول والآخر جينا عشان خاطر فرح بنت حضرتك اللي بعتت لينا الدعوة".

واختتم حديثه قائلًا:"إحنا أقل وأبسط خلق الله، وهنعيش وهنموت وإحنا أبسط خلق الله؛ لأن الدنيا مش دايمة وإحنا عند ربنا سواسية.. إحنا من الأوائل ومش بنطلع من ورا المسرح، الحمدلله دلوقتي ربنا شاور عليناومش محتاجين نطلع من ورا المسرح.. إحنا تعبنا وبقينا الأوائل على المسرح، وإحنا عندنا إثباتات لدعوتنا للحضور".

يذكر أن حفل زفاف هنادي مهنا وأحمد خالد صالح قد شهد حضور عدد من الفنانين منهم الفنان تامر حسني، والفنان حسن شاكوش، والفنان حكيم، وقدم كلا منهما فقرة في الحفل قاموا خلالها بغناء مجموعة من أشهر أغانيهم.