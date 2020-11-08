خاص.. تعرف على شخصية درة في حكاية "في الحب سوا" من "إلا أنا"

رنا صلاح الدين - بدأت الفنانة درة في الإستعداد للبدء في تصوير الحكاية الثامنة من مسلسل "إلا أنا"، والتي تحمل عنوان "في الحب سوا"، حيث تنتظر درة إتمام الجهة المنتجة لباقي التعاقدات مع الفنانين المشاركين في بطولة الحكاية.

وعلم موقع الخليج 365 من خلال أحد مصادره المقربة من الفنانة درة، إنها تناقش قضية التبني والتربية خلال أحداث الحكاية، مشيرين إلى أنها تجسد شخصية تدعى "سلمى".

وتابعت مصادرنا وأكدت أن شخصية سلمي في الأحداث لم تتزوج من قبل، ولكنها تتعرض لظروف تجعلها تقوم بتبني 3 أطفال وتكون أعمارهم مختلفة، وتقوم بتربيتهم بطريقة بعينها.

وأضافت مصادرنا وأكدت أن الحكاية التي تتكون من 10 حلقات، كتب منها 8، وأوشك مؤلفيها على الإنتهاء من باقي الحلقات، وهي من تأليف محمد الدباح وريم القماش، ومن إخراج محمود كامل، ومن المقرر أن يتم تصويرها بين مدينتي القاهرة والإسكندرية.

مسلسل "إلا أنا" من تأليف الكاتب يسري الفخراني، وعرض منه 6 حكايات قبل ذلك وهما، حكاية "بنات موسى" التي قامت ببطولتها الفنانة فاء عامر، وحكاية "سنين وعدت" التي قامت ببطولتها الفنانة أروى جودة، وحكاية "أمل حياتى" التي قامت ببطولتها الفنانة حنان مطاوع، وحكاية "أمر شخصى" التي قامت ببطولتها الفنانة شيرى عادل، وحكاية "ضى القمر" التي قامت ببطولتها الفنانة كندة علوش، وحكاية "لازم أعيش"، التي قامت ببطولتها الفنانة جميلة عوض، وبدأ أمس السبت إذاعة الحكاية السابعة، التي تحمل عنوان "ربع قيراط"، وتقوم ببطولتها الفنانة ريهام عبدالغفور.

مسلسل "إلا أنا" يعتمد على تقديم حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية ومكونة من 10 حلقات، وتضم كل حكاية بطلة ومؤلف ومخرج خاص بها.

يذكر أن الفنانة درة احتفلت مؤخرا بعقد قرآنها وزفافها على مهندس الديكور هاني سعد، في حفل أقيم بمدينة الجونة، وحضره عدد كبير من الفنانين.