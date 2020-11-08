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رنا صلاح الدين - أجرى الفنان محمد ثروت، وزوجته، تحليل فيروس كورونا، من أجل الاطمئنان على صحتهما بعد عودتهما من الجونة.
ونشر ثروت صورة جمعته بزوجته من مهرجان الجونة السينمائي بدورت الرابعة، مدون عليها:"عملنا المسحة وطلعنا نضاف"، معلقًا عليها عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام":"قمت أنا وزوجتي بعمل التحاليل اللازمة وجاءت النتائج سلبية الحمد لله ، أرجو منكم الإلتزام بإرتداء الكمامة والتعليمات الطبية.. حفظنا وحفظكم الله".
محمد ثروت
يذكر أن الفنان محمد ثروت ينتظر عرض أحداث أفلامه، وهو فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، وهو من بطولة كريم عبدالعزيز، وماجد الكدواني، ودينا الشربيني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد ثروت يعلن نتيجة تحليل كورونا: "عملنا المسحة وطلعنا نضاف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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