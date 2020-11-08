شاهد.. أروى تثير الجدل في أحدث ظهور بعد ارتدائها بنطلون ضيق لون بشرتها

رنا صلاح الدين - تعرضت الفنانة اليمنية أروى، للعديد من الانتقادات، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد لها، ظهرت من خلاله بملابس استفزت الجمهور.

جاء الهجوم على أروى، بسبب ارتدائها بنطلون ضيق استفز المتابعين خاصة أنه لون بشرتها، وعلق أحدهم بأنها تفعل ذلك كي تصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

اروى

وكانت الفنانة أروى قد نشرت الفترة الماضية مقطع فيديو تضمن مجموعة صور لوالدها، من بينها صورة له أثناء تواجده في المستشفى، حيث تعرض لأزمة صحية شديدة مؤخرا.

أروى أرفقت المقطع، الذي نشرته على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، بتعليق قالت فيه: "مهما كبرت احس اني طفلته.. ومهما بعدتنا الايام لايبعده شيء عن قلبي وروحي.. هو اول حبيب في حياتي.. الله يطولي بعمره ويجعله راضي دائما عني".

وأضافت: "شكرا على دعواتكم وسؤالكم عنه وعني.. غمرتونا بمحبتكم.. عارفين انه ابوي كان كثير تعبان ونزلت انا بوست اطلب دعاءكم له بالشفاء بس ماقلتله اني نشرت شيء عنه".

وتابعت: "ثاني يوم قالي انا اليوم في احسن حال و كأنه تبدل حالي من حال لافضل حال.. ساعتها قلتله اني نشرت صورته وانه بعد فضل الله فضل دعاء مئات الالاف له ممكن يكون الله استجاب لهم".