خاص.. رانيا يوسف بديلة زينة في هذا العمل.. أعرف القصة

رنا صلاح الدين - اعتذرت الفنانة زينة عن المشاركة في فيلم "النهاردة يوم جميل"، الذي يقوم ببطولته الفنانة باسم سمرة، والذي من المقرر استكمال تصويره بداية من يوم السبت المقبل، حيث كان بدأ فريق عمله تصويره خلال الفترة الماضية، إلا أن إصابة الفنان محمود الليثي بفيروس كورونا اضطرت فريق عمله لتوقف تصويره.

وعلم موقع الخليج 365 من خلال أحد مصادره داخل فريق عمل الفيلم، أن الفنانة رانيا يوسف حلت بديلة للفنانة زينة، حتى تقوم بدور البطولة النسائية في العمل، وذلك بعدما اعتذرت زينة عن المشاركة فيه لعدم وصول إلى إتفاق يرضيها مع الجهة المنتجة له.

وتابعت مصادرنا وأكدت أن رانيا يوسف ستبدأ تصوير العمل بداية من يوم السبت المقبل، وذلك بعدما أنهت خلال الأيام الماضية إتفاقها مع الشركة المنتجة، وعقدت جلسات عمل مع مخرجته نيفين شلبي وفريق عمله، للإستقرار على كافة تفاصيل دورها فيه.

فيلم "النهارده يوم جميل" يشارك في بطولته إلى جوار رانيا يوسف وباسم سمرة كلا من الفنانين، نجلاء بدر، وأحمد وفيق، ومحمود الليثي، وفراس سعيد، وانتصار، وآخرين، والعمل مأخوذ من المجموعة القصصية "سوق العرسان" للكاتب علاء سليمان، وهو سيناريو وحوار نيفين شلبي ودينا السقا، ومن إخراج نيفين شلبي.

وتدور أحداث العمل حول العلاقات المعقدة ما بين الرجل والمرأة دون الانحياز لأي طرف، فهو منصف للرجل والمرأة معا، في إطار مشوق جديد في التناول والعرض البصري السينمائي.

يذكر أن الفيلم كان يحمل أسم "سوء الرجالة"، ولكنه تم تغيره بعد ذلك إلى "النهاردة يوم جميل"، وانتهى فريق عمله من تصوير أغلب مشاهده، حيث يتبقى له أسبوع وينتهي تصويره بالكامل، فيما عدا مشاهد الفنانة رانيا يوسف.