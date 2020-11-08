أحمد حاتم يسافر من "الجونة" لـ"نويبع".. أعرف السبب

رنا صلاح الدين - علم موقع الخليج 365 من خلال أحد مصادره المقربة من الفنان أحمد حاتم، أنه بعد إنتهاء فاعليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، قام بالسفر من هناك إلى مدينة نويبع.

وأشارت مصادرنا إلى أن حاتم سافر إلى نويبع، بسبب ظهوره ضيف شرف في فيلم "جارة القمر"، الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين رئيس، والفنان كريم فهمي.

وتابعت مصادرنا وأكدت أن أحمد حاتم سيظهر في العمل بمشهدين فقط، وقام بتصويرهم في مدينة "نويبع" السياحية، ومن ثم عاد إلى القاهرة بعد إنتهائه منه.

فيلم "جارة القمر" يشارك في بطولته إلى جوار الفنانين ياسمين رئيس وكريم فهمي كلا من الفنانين، سوسن بدر، وبيومي فؤاد، ومحمد الشرنوبي، ومن تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري، وإنتاج أحمد السبكي.

يذكر أن الفنان أحمد حاتم تعاقد مؤخرا مع المنتج أحمد السبكي على القيام ببطولة فيلم "العاشق"، وهو من تأليف محمود زهران، ومن إخراج عمرو صلاح، وتدور أحداثه في إطار رومانسي، ويتم التحضير له في الوقت الراهن، من أجل البدء في تصويره قريبا.