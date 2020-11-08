توابع زفاف هنادي مهنا.. حسن شاكوش يكشف سبب حضوره

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رد مطرب المهرجانات المصري، حسن شاكوش، على الهجوم الذي شنه الموسيقار هاني مهنا، عليه وعلي عدد من زملائه، بسبب حضورهم حفل زفاف ابنته.

وقال شاكوش في مقطع مصور له عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي إن من دعاه للزفاف هي ابنته العروس، هنادي مهنا، مشيرا إلى أنها حاولت أن تتواصل معه قبل الحفل ولكنه لا يرد على أرقام لا يعرفها.





وأضاف أن هنادي مهنا أكدت لصديقه مطرب المهرجانات، عمر كمال، على ضرورة حضوره معه وحمو بيكا، وقد لبوا الدعوة "لأنهم تربوا على مساندة من يحتاج إليهم ما دام الأمر على قدر استطاعتهم"، بحسب قوله.





وقال شاكوش لهاني مهنا: "نحن أصلا لا نعرفك على المستوى الشخصي، وقبلنا دعوة ابنتك هنادي".

ورفض شاكوش في رسالته المصورة اتهامه وأصدقاءه بحضور حفل زفاف هنادي مهنا لنيل الشهرة، مؤكدا أن العالم كله يعرفهم، وأن لديهم إثباتات لدعوتهم للحضور.



