"إنداستري".. مسلسل جديد للأمريكية لينا دانهام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد نجاح مسلسل "غيرلز"، تقدم المنتجة الأمريكية لينا دانهام عملا جديدا يحمل اسم "إنداستري".

وتستكشف "دانهام" من خلال العمل الجديد عالم المال حيث يغوص شباب بحثا عن هويتهم في هذا المجال.



وفي العمل الجديد، يكون أمام "هاربر وياسمين وغاس" وزملائهم بضعة أشهر لإثبات جدارتهم في "بيربوينت أند كو"، إحدى أهم المؤسسات المالية في العالم ومقرها في لندن.

ويعيد المقطع الترويجي للمسلسل الذي تبدأ "إتش بي أو" بثه الاثنين في الولايات المتحدة، إلى الذاكرة أعمالا أخرى تدور في الفلك عينه.

فقد تطرق فيلم "وول ستريت" بجزئيه لأوليفر ستون و"ذي وولف أوف وول ستريت" لمارتن سكورسيزي، ومسلسلا "بيليينز" و"بلاك مونداي" إلى هذا الموضوع رغم مقاربته من زوايا مختلفة.

غير أن "إنداستري"، من كتابة ميكي داون وكونراد كاي اللذين عملا في قطاع المال سابقا، يقدم بعدا إنسانيا عميقا في هذا الإطار.

وأوضح ميكي داون في مقابلة مع موقع "نوكتورنال" أن لينا دانهام القائمة على مسلسل "غيرلز" الذي بثته "إتش بي أو" بين 2012 و2017 ورفع صوت جيل بأكمله، "كان لها أثر كبير في كتابتنا".

ويتشارك كاتبا السيناريو مع لينا دانهام القدرة الكبيرة على نقل صورة "الجيل زي"، أي الأشخاص الذين باتوا بالغين حديثا، مع هواجسهم ونمط حياتهم.

ويصوّر المسلسل الجديد الممتد على ثماني حلقات، الحياة الصاخبة في أوساط قطاع المال، بما يشمل تعاطي المخدرات والعلاقات الجنسية المتفلتة مرورا بإدمان الكحول، غير أن القائمين على العمل يسعون من خلاله إلى إظهار بعد "شامل" وفق ميكي داون.

ويقوم ذلك على عرض اللحظات الفريدة التي يعيشها العاملون في القطاع في أشهرهم الأولى، من خلال إظهار التنوع في هذا المجال.



