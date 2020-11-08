شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى عن الحالة الصحية لـ نشوى مصطفى: حالتها مستقرة وأتواصل مع ابنها يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، أن حالة الفنانة نشوى مصطفى مستقرة حتى الآن وأنها مازالت تحت الرعاية، لافتاً إلى أنه يتواصل بشكل يومى مع ابنها للاطمئنان عليها، فهى تتلقى الخدمة الطبية على أكمل وجه، وكانت هناك شائعات قد انتشرت حول وفاة نشوى مصطفى بعدما أصيبت بفيروس كورونا منذ عدة أيام وتدهورت حالتها الصحية، مما أدى إلى نقلها إلى أحد مستشفيات منطقة العجوزة، وهى الشائعات التى أغضبت نقابة المهن التمثيلية وكل محبى الفنانة نشوى مصطفى.

يذكر أن نشوى مصطفى أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا الأيام الماضية بعدما تأكدت من الإصابة حيث كانت تظن أنها تعرضت لوكعكة صحية بسيطة جراء "دور برد"، وقد تناولت الفنانة مخفضات حرارة وكانت الأمور تسير بشكل طبيعي، ولكن زادت الأمور عليها صعوبة بمرور الوقت حيث شعرت بألم لا يحتمله بشر في الجسم بالكامل وصدرها، ومن هنا اكتشفت إصابتها بفيروس كورونا.