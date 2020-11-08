شكرا لقرائتكم خبر عن سهير ترك: فريد شوقى عشق السينما وصنع اسما كبيرا فى عالم الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام مهرجان الاسكندرية السينمائى لدول البحر الأحمر فى دورته 36، احتفالا بمئوية وحش الشاشة الفنان فريد شوقي، وذلك بحضور رئيس المهرجان الأمير أباظة وابنتي الراحل الفنانة رانيا فريد شوقي والمخرجة عبير فريد شوقي وقرينته سهير ترك، والفنان عزت العلايلي، والفنان صلاح عبد الله والفنانة لقاء سويدان والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية وأدار اللقاء الكاتب سمير شحاتة.

وقالت قرينته سهير ترك خلال الندوة، منذ أن بدأ فريد شوقى مشواره الفنى إلى آخر عمره لم يساعده أحد هو من عمل نفسه بنفسه، وهو أول ممثل يصل لاسم كبير ويظل نجما وبطلا فى أعماله، وكان يحب أن يعيش مشاكل الناس وكان يعشق التمثيل ويحب السينما جدا.

وكشفت إبنة الراحل فريد شوقى المخرجة عبير شوقى: أبى كان شخص بسيط وسهل وملتزم بمواعيده فى العمل جدا، وكان من المفترض أن نقدم سويا فيلم أولاد الشوارع ولكن للأسف لم تتح الفرصة، أبى كان يسجل كل الأصوات حتى يستفيد بها فى أعمالها فمثلا سجل صوت بائع الروبابيكيا وكذلك البواب والسواق، وكان متيما بالاستماع للمسلسلات الاذاعية وكان يحفظ أدواره عن طريق الكاسيت وكان علاقته بالتكنولوچيا معدومة.