شكرا لقرائتكم خبر عن طرح أغنية محمد محى الجديدة "بعدنا" على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح اليوم النجم محمد محيى، أغنيته الخامسة الجديدة "بعدنا" على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية من ألبومه الجديد "بتاع زمان"، وأغنية "بعدنا" من كلمات أحمد مرزوق، ألحان وتوزيع محمد رحيم، ، وتوزيع "ديجيتال ساوند"، وطرح محيى من قبل أربع أغنيات هى "سهرانين" كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشي، و"فوضت أمرى" كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيى، توزيع محمد العشى، و"قلت أخونه" كلمات نور حمدى، وألحان كريم حمدى، توزيع فهد، و"قضية" كلمات رضا أمين، وألحان مصطفى عوض، توزيع فهد. تقول كلمات أغنية "بعدنا":.. بعدنا .. بعدنا في يوم ما اتواعدنا ... بعدنا وليلة معادنا بإيدنا .. كسرنا قلوبنا وإيدنا شموعنا طفيتها دموعنا ويومها .. وداعنا وجعنا رجعنا ليوم ما ابتدينا رضينا بألمنا.. بعدنا .. بعدنا

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