شكرا لقرائتكم خبر عن فقرة سحرية تبهر نيللى كريم وعمرو الليثى فى "واحد من الناس".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الساحر عزام بالعديد من ألعاب الورق السحرية مع الفنانة نيللى كريم وسط دهشتها و عمرو الليثى وفريق واحد من الناس، وطالب عزام خلال استضافة النجمة نيللى خلال مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة ، من نيللى كريم اختيار اى رقم معين بدون أن تفصح عنه وطلب من عمرو الليثى كتابة رقم في ورقة بدون ان يفصح عنه ، و سال نيللى عن الرقم الذى اختارته فقالت 18 و من الليثى أن يكشف الورقة ففوجئ بأنه رقم ١٨ أيضا وسط ذهول الليثى و نيللى كريم .
كما طلب موبايل نيللى كريم و موبايل عمرو الليثى وطلب منهم بفتح برنامج جوجل ماب و اختيار دولة من دول العالم، وقام بحرق ورقة بيضاء و وضع رماد الورقة على ورقة أخرى ثم مسحها فظهر فيها اسم دولة روسيا واكد الليثى و نيللى أنهما اختارا روسيا .
كما قام عزام بأخد موبايل عمرو الليثى مرة أخرى وطلب من نيللى كريم أن تفكر في أى أرقام و تكتبها في باسورد موبايل الليثى وبالفعل فتحت نيللى مريم موبايل الليثى.
ويذاع برنامج واحد من الناس فى العاشرة مساء السبت والأحد من كل أسبوع على شاشة الحياة.
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