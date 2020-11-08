شكرا لقرائتكم خبر عن مش إليسا وفيروز بس.. المصريون يستمتعون بأمطار الشتاء مع أغانى بهاء سلطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر ملايين المصريين هذه الأجواء الشتوية التي تشهدها الكثير من المحافظات من انخفاض في دراجات الحرارة وسقوط الأمطار، وأصبح من المألوف لدى شريحة كبيرة من المجتمع اجراء بعض الطقوس اليومية خلال هذه الأجواء الشتوية من الاستمتاع بسماع مجموعة من المطربين الذين اعتبروهم يدعون إلى الشجن وتتناسب معظم أغانيهم مع الأجواء الشتوية، ويترأس قائمة هؤلاء النجوم فيروز واليسا لينضم اليهم مؤخرا النجم المصري بهاء سلطان.

وتصدر هاشتاج "بهاء سلطان" ترند "تويتر" في مصر خلال الساعات القليلة الماضية، بالتزامن مع هطول الأمطار في بعض محافظات الجمهورية، وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول أغاني قديمة وشهيرة لبهاء سلطان ويدعون إلى سماعها ويعتبروها تتناسب مع بداية أجواء الصقيع الشتوي.



تعليقات ساخرة من الهاشتاج



هاشتاج لدعم بهاء سلطان

فقال مغرد: "بهاء سلطان مع المطر حاجة فوق الوصف"، ومغرد ثان: "بهاء سلطان طلع احلى من فيروز فالمطر وبيقبل شاي او نسكافيه مش شرط قهوة"، فيما سخر مغرد ثالث من هذه الأجواء قائلا: "قاعد علي الدائري بعد الشغل بشرب أحلى كوباية قهوة بندق وبسمع بهاء سلطان وهو بيقول "صدقيني انا عايز اعمل اي حاجة عشان ارضيكي.. وحاسس انى كسنجل راضيت نفسى فى الفلانتين".



تفاعل الهاشتاج



بهاء سلطان



تعليقات هاشتاج بهاء سلطان

وعبر مغرد عن حبه لأغاني بهاء سلطان في هذا التوقيت قائلا: "كل الدعم للأستاذ بهاء سلطان اللى بيتخلل اوقات مذاكرتى"، ومغرد أخير ساخرا: "اى حد يقولك الشتا دا وحش امسكه احشره فبلوڤر صوف واديله كوباية شاى ولا كوبايه سحلب سخنه وهاند فرى وشوية ميكس اغانى لعمرو دياب على الأستاذ بهاء سلطان وقعده فغيامه الجو الجميل دا، ولو فضل مصمم على رأيه لا انت تقتله وتلفه بنفس البلوڤر الصوف وتدفنه فصقيع جبال القوقاز".