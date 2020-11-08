شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم: لا أعارض احتراف اولادى التمثيل ولكن بشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة نيللى كريم فى ردها على سؤال من الاعلامى د. عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على قناة الحياة: أوجه رسالة إلى أبنائى "خليك إنسان محترم"، مضيفة: "أقول لهم ده أهم من كونك بتشغل ايه او شكلك ايه؟"

وأضافت نيللى كريم أن أبناءها أخذوا عنها الجينات الفنية، فكريم يحب الإخراج والتصوير، ويدرس يوسف الرسم والتصميم، وكندة تلعب الباليه وتحب الغناء، ولسيليا أيضا تجارب مع الباليه والجمباز والسباحة وكرة القدم، وهي لا تعارض احتراف أي منهم التمثيل بشرط ألّا يكون ذلك على حساب الدراسة، ونفت أن تكون الديكتاتورية من صفاتها كأم.

وفى فقرة أخرى بالبرنامج قام الساحر عزام بالعديد من ألعاب الورق السحرية مع الفنانة نيللى كريم وسط دهشتها وعمرو الليثى وفريق واحد من الناس .

ويذاع برنامج واحد من الناس فى العاشرة مساء السبت والأحد من كل أسبوع على شاشة الحياة.