شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسكندرية السينمائى يكرم اسم مدير التصوير الراحل عبد العزيز فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم الناقد الأمير أباظة، رئيس مهرجان الاسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في دورته الـ36، اسم مدير التصوير الراحل عبد العزيز فهمي، وتسلمها أبناء شقيقه لطيفة ونيللي فهمى، بعد أن كان تقرر تسليمهم التكريم في حفل الافتتاح الذي ألغي بسبب سوء حالة الطقس، واحتفي مهرجان إسكندرية السينمائى لدول البحر الأحمر فى دورته 36، بمئوية ميلاده عبد العزيز فهمي ، وذلك بحضور رئيس المهرجان الأمير أباظة والفنانة لطيفة فهمى وشقيقتها نيللى فهمى ومدير التصوير محسن أحمد ودار اللقاء دكتور حسين بكر .

وقال دكتور حسين بكر فى بداية الندوة ، مدير التصوير عبد العزيز فهمى عمل مع كبار المخرجين وكان أهم مايميزه لغة الروح فكان يجسد الدراما من خلال الضوء والظلال وله بصمات كثيرة فى العديد من الاعمال ، وأعطى للسينما 77 وفيلم كان آخرها فيلم " موعد مع القدر" من إخراج محمد راضى ، وكان عبد العزيز فهمى من أوائل الذين درسوا فى المعهد العالم للسينما ، ولأنه كان فى زمن الأبيض والأسود كان الموضوع يبدو صعب للغاية فكى تعبر بالضوء والظلال كان يحتاج لمجهود كبير وكانت دراسته جميعا من خلال مجهوده الذاتى .

وقالت الفنانة لطيفة فهمى بنت شقيق الراحل عبد العزيز فهمى: عبد العزيز فهمى كان أحد عباقرة التصوير فى عصره فأتذكر فى فيلم " فجر يوم جديد " فى لحظة أقل من الثانية يفتح أحد الأبواب لتظهر الشمس ظل ستة أيام ليستطيع أن تخرج تلك اللحظة ، فعبد العزيز فهمى كان غاوى تصوير وهذا ماجعله يسافر لإيطاليا ليكمل دراسة فى الاضاءة كما تعلم المكياج أيضا كيف يضعه للممثلين كى يؤثر على ضبط إضاءته ، وهو أول من صمم أن يكون هناك نقابة للسينمائيين ولم يكرم فى مصر طيلة حياته ولكنه تكرم كثيرا فى الخارج .