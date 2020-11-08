شكرا لقرائتكم خبر عن ندى الكامل زوجة الفيشاوى تهنئ هنادى مهنى وأحمد خالد: مبروك عليكم يا حلوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت ندى الكامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوى، العروسان هادى مهنى وأحمد خالد صالح بزواجهما، الذى أقيم أول أمس، في أحد الفنادق الكبرى، قائلة: مبروك يا حلوين، وحضر حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، وكان على رأسهم أحمد السقا وهنيدى وفتحى عبد الوهاب وآخرون.

وظهرت بوادر قصة حب بين هنادى مهنى وأحمد خالد صالح بعدما ظهرا فى أكثر من مناسبة سويًا، قبل إعلان خطبتهما، مثل مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الـ41، إضافة إلى ظهورهما فى حفل توزيع جوائز إذاعة "إنيرجى"، حيث تم تكريمهما كأفضل ممثل شاب وشابة لتنشر هنادى صورة تجمعهما وتعلق عليها: "داعمى الأول الذي أعطاني الأمل عندما لم يكن لدى أى أمل.. شكرًا لك على كل ما فعلته، وإن شاء الله ننجح سويا طوال الوقت".

واجتمع الثنائى أحمد خالد صالح وهنادى مهنى لأول مرة في عمل فنى خلال مسلسل "الفتوة" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وجسدا شخصة اثنين يقعا في حب بعضهما، وشارك في العمل ياسر جلال، مى عمر، أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، ليلى أحمد زاهر، إنعام سالوسة، مها نصار، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى.