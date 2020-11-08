شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى يقتبس لحن "جدو على" فى اغنيته الجديدة قشطه بالزبادى مع لورديانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب الشعبى محمود الليثى أغنيته الجديدة "قشطة بالزبادى" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتى استعان من خلالها بالراقصة البرازيلية لورديانا، واقتبس الليثى لحن أغنية "جدو على" التى قدمها المطرب محمد ثروت للاطفال، وحققت أغنية قشطة بالزبادى 2 مليون و900 ألف مشاهدة حتى الآن.

أغنية جدو على التى قدمها محمد ثروت كانت مقتبسة من لحن أغنية nella vicchia fattoria، وحققت تلك الاغنية نجاحاً كبيراً حيث استعان محمد ثروت بمجموعة من الأطفال والحيوانات وقت عرضها وقت الثمانينات.

محمد الليثى طرح أكثر من أغنية الفترة الماضية، وهو مطرب شعبى شارك فى العديد من الافلام السينمائية، كما قدم العديد من تترات المسلسلات الدرامية، ويعد محمود الليثي أول مطرب يدخل بين التواشيح والمدح والذكر والنزعة الصوفية على المولد واللون الشعبى.