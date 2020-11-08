شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تكشف عن أغرب عاداتها وتؤكد إدمانها "أكل الليمون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة نيللي كريم مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس" أن شعارها في تربية ابنيها كريم ويوسف، وابنتيها لسيليا وكندة، وهو التحلي بحسن المعاملة، وقالت نيللي كريم إن أبناءها أخذوا عنها الجينات الفنية، فكريم يحب الإخراج والتصوير، ويدرس يوسف الرسم والتصميم، وكندة تلعب الباليه وتحب الغناء، ولسيليا أيضا تجارب مع الباليه والجمباز والسباحة وكرة القدم، وهي لا تعارض احتراف أي منهم التمثيل بشرط ألّا يكون ذلك على حساب الدراسة، ونفت أن تكون الديكتاتورية من صفاتها كأم.

وفي فقرة بعنوان "بيع واشتري"، كشفت نيللي كريم أنها تجيد الشراء وليس البيع، ويمكن أن تشتري أشياء غير مفيدة، وهي لا تستطيع مقاومة شراء المكياج، ولو أنها امتهنت البيع ستبيع المجوهرات، ولو امتهنت بيع الورد ستهدي أول وردة لعمرو الليثي.

كما حددت نيللي كريم قرارها الأول إذا حكمت العالم، وهو إلغاء الحدود، وكشفت عن أن لديها عادة غريبة هي أكل الليمون.