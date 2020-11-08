شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مقولات رفعت اسماعيل بـ "ما وراء الطبيعة" تعكس نظرته للأمور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة كبيرة من النجاح تمكن من الوصول لها مسلسل "ما وراء الطبيعة" منذ عرضه، والذى يقوم ببطولته الفنان أحمد أمين، في أول عمل مصري تتم ترجمته إلى أكثر من 32 لغة فى 190 دولة حول العالم، كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها.

النجاح الكبير للعمل الذى يقوم بإخراجه عمرو سلامة استقبله محبي وعشاق الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق بحفاوة كبيرة لم تقل عن استقبالهم في وقت سابق سلسلة كتاباته المأخوذ عنها المسلسل، حيث باتت مقولات شخصية رفعت إسماعيل بطل العمل متداولة على السوشيال ميديا بصورة كبيرة مثلما يظهر خلال التقرير التالي الذى نرصد أبرز تلك المقولات.

“لو عقلك لاعبك، لاعبه، خده على قد عقله".





“كل محاولات الهروب من الاستدعاءات الرسمية، تبوء بالفشل”.





"الطاقة ما بتنتهيش ولا بتيجي من العدم".

“الطبيعة ماشية بأن واحد زائد واحد يساوي اتنين، أسباب تؤدي لنتائج وأي حاجة تطلع برا المعادلة دي متبقاش من الطبيعة، ولا يوجد ما يسمى بـ ما وراء الطبيعة”.





"توقع الأسوأ لأن هو ده اللى هيحصل"





"لما بنعمل مسافة مع حاجات خايفين نخسرها بنخسرها".



