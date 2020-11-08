شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يرد على هانى مهنا: "احنا مش متطفلين وجينا عشان قدرنا بنتك" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خص عمر كمال الخليج 365 بفيديو يرد به علي الموسيقار هاني مهنا والد الفنانة هنادي مهنا قال فيه أن حضوره الزفاف جاء بناء على طلب من ابنته هنادى وأنه لم يستطع رفض الدعوة وأكد أنه لم يتطفل على الزفاف.
الموسيقار الكبير هانى مهنا يكشف فى وقت سابق حقيقة استعانته بالمطربين حمو بيكا وعمر كمال وقال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنا لم أدع ولا حمو بيكا ولا حسن شاكوش ولا عمر كمال، وتفاجأت بوجودهم في حفل الزفاف ولا أعرف شكلهم في الأساس".
وشكر كل من تواجد في الحفل من مطربين وفنانين منهم حكيم وتامر حسنى ومدحت صالح وبوسى والليثى وغيرهم.
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