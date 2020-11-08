شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة فهمى عن عمها عبد العزيز فهمى: أول من دعا لإنشاء نقابة للسينمائيين بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن فعاليات مهرجان إسكندرية السينمائى لدول البحر الأحمر فى دورته 36، تم عقد ندوة تكريم إسم مدير التصوير الراحل عبد العزيز فهمى فى مئوية ميلاده ، وذلك بحضور رئيس المهرجان الأمير أباظة والفنانة لطيفة فهمى وشقيقتها نيللى فهمى ومدير التصوير محسن أحمد ودار اللقاء الدكتور حسين بكر، وقال بكر فى بداية الندوة: مدير التصوير عبد العزيز فهمى عمل مع كبار المخرجين وكان أهم ما يميزه لغة الروح فكان يجسد الدراما من خلال الضوء والظلال وله بصمات كثيرة فى العديد من الاعمال ، وأعطى للسينما 77 فيلم كان آخرها فيلم " موعد مع القدر " من إخراج محمد راضى ، وكان عبد العزيز فهمى من أوائل الذين درسوا فى المعهد العالم للسينما ، ولأنه كان فى زمن الأبيض والأسود كان الموضوع يبدو صعب للغاية فكى تعبر بالضوء والظلال كان يحتاج لمجهود كبير وكانت دراسته جميعا من خلال مجهوده الذاتى .

وقالت الفنانة لطيفة فهمى بنت شقيق الراحل عبد العزيز فهمى ، عبد العزيز فهمى كان أحد عباقرة التصوير فى عصره فأتذكر فى فيلم " فجر يوم جديد " فى لحظة أقل من الثانية يفتح أحد الأبواب لتظهر الشمس ظل ستة أيام ليستطيع أن تخرج تلك اللحظة ، مضيفة: عبد العزيز فهمى كان غاوى تصوير وهذا ماجعله يسافر لإيطاليا ليكمل دراسة فى الاضاءة كما تعلم المكياج أيضا كيف يضعه للممثلين كى يؤثر على تظبيط إضاءته ، وهو أول من صمم أن يكون هناك نقابة للسينمائيين ولم يكرم فى مصر طيلة حياته ولكنه تكرم كثيرا فى الخارج .