شكرا لقرائتكم خبر عن دوا ليبا ترقص فى شوارع لندن الممطرة فى كليب "Fever" مع أنجيل..فيديو وكلمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلقت النجمة العالمية دوا ليبا كليبها الجديد والذى يحمل اسم " Fever " و ذلك على قناتها الخاصة على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب"، وهى الأغنية التى شاركت فيها المغنية أنجيل "Angèle" ،وظهرت دوا ليبا و أنجيل بالكليب خلال قيامهن بجولة فى أنحاء لندن بمنتصف الليل، و ذلك بعد مغادرتهن أثناء بعد رحلتهم عبر المدينة، وأكملن جولتهن خلال رقصهن فى شوارع ممطرة، لينتهى بهما الأمر فى حفلة منزلية. كلمات احدى مقاطع الأغنية : كلمات احدى مقاطع الأغنية : Before you came around, I was doing just fine Usually, usually, usually, I don't pay no mind And when it came down, I was looking in your eyes Suddenly, suddenly, suddenly, I could feel it inside I've got a fever, so can you check? Hand on my forehead, kiss my neck And when you touch me, baby, I turn red I've got a fever, so can you check? Peut-être qu'avec du temps, ça partira Et pourtant, et pourtant, et pourtant, je ne m'y vois pas Comme un médicament, moi, je suis rien sans toi Et je sais que j'essaye, que je perds du temps dans tes bras I've got a fever, so can you check? Hand on my forehead, kiss my neck And when you touch me, baby, I turn red I've got a fever, so can you check? Car dans mes yeux, ça se voit La fièvre dans les yeux, oui ça se voit Mon cœur se serre, j'ai du feu dans la voix Le plus souvent, c'est quand je pense à toi

كانت هذه تفاصيل خبر دوا ليبا ترقص فى شوارع لندن الممطرة فى كليب "Fever" مع أنجيل..فيديو وكلمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.