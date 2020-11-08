شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة حمو بيكا لهانى مهنى: "بتتنمر عليه عشان ماليش ضهر".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر مطرب المهرجانات حمو بيكا بعمل فى بث مباشر علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا :"في البداية انا بعتذر للفنان هانى شاكر، وأنا مش عامل الفيديو عشان كدة لكن أنا نمت وصحيت لقيت ناس كتير متصلة عليا وبيقولولى الحق اللى حصل وعرفت أن الفنان هانى مهنى طلع في الخليج 365 وقال أنا معرفش حمو بيكا وماعزمتهوش في الفرح و"حط "عليا أنا يا استاذ هاني بنت حضرتك اللى كلمت عمر كمال وقالت له نفسي أنت وشاكوش وبيكا تحضروا فرحي".

وأضاف بيكا قائلا : أحنا ما بنروحش فرح الا لما نتعزم وجينا عشان نفرح بنتكن وقابلنا نجوم كتير رحبوا بينا وقابلونا حلو وكان نفسنا نشوفها وأحمد الفيشاوى حبيبي خش علي صفحته منزل صورة وهو معانا، وأنا من اسكندرية ومش هنزل إلا لما اكون معزوم".

وتابع بيكا في حديثه تعقيبا علي كلام هاني مهنا وقال: "أنت طالع تتكلم عليا ليه.. هو أنا بيئة؟.. أنا ابن ناس ولو ليا ضهر ما كنتش تتكلم عليا، ولو لية ضهر مكنتش تتنمر عليه، بس انا معايا ربنا".

وأشار بيكا في بثه المباشر إلى أنه عريس جديد ولم يكمل شهره الثاني وينتظر مولود فقال يرضيكم اتحبس سنتين وابنى يتولد وانا في الحبس أنا عارف أن هاني شاكر قلبه كبير ومش هيرضي لأنى مظلوم وكنت بدافع عن أكل عيشي ولا كسرت ولا عملت حاجة ولا عايزين أبقى مجرم .

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية أصدرت بيانا صحفيا أمس تستنكر فيه استعانة الموسيقار هاني مهني بمؤدي المهرجانات حمو بيكا في فرح نجلته الفنانة هنادي مهني علي الفنان أحمد خالد صالح.

الموسيقار الكبير هانى مهنا ليكشف حقيقة استعانه بالمطرب حمو بيكا وقال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنا لم أدعو ولا حمو بيكا ولا حسن شاكوش ولا عمر كمال، وتفاجأت بوجودهم في حفل الزفاف ولا أعرف شكلهم في الأساس وتفاجأت بصديق لى قالى انهم موجودين مضيفا أن هنادى أيضا لم تعزم هؤلاء.