تكريم عبدالعزيز فهمي بالاسكندرية السينمائي.. ابنة شقيقه تحكي أسرار عن مشواره الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كرم مهرجان الأسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط برئاسة الأمير أباظة ، اليوم الأحد، اسم مدير التصوير الراحل عبدالعزيز فهمي، واحتفل بمئويته وأدار الندوة الأستاذ بمعهد السينما حسين بكر، بحضور كل من ابنة شقيقه لطيفة فهمي وشقيقتها نيللي فهمي، وسط إجراءات احترازية مشددة على جميع الحضور من قبل مندوبي وزارة الصحة، فقد التزم الجميع بالتباعد وإرتداء الكمامات.

قال حسين بكر، إنه فخور لإعطاءه الفرصة بإدارة هذه الندوة، لافتا إلى أن مدير التصوير الكبير عبدالعزيز فهمي، تاريخ كبير من الفن، وله بصمات واضحة يعرفها جمهوره حينما يشاهد أعماله، خاصة التي كانت في مرحلة الستينات، وأكد أمن أوائل الناس الذين درسوا في المعهد العالي للسينما، وخرج من بين يده العديد من عمالقة الفن مثل مدير التصوير محسن أحمد وغيره.

وحكت الفنانة لطيفة فهمي موقف عن الراحل لتبين حبه للمهنة وللتفاصيل، وقالت إن عبدالعزيز فهمي استغرق أسبوع من اجل لقطة صغيرة في فيلم "فجر يوم جديد"، وأكدت أنه غاوي التصوير، وسافر إلى إيطاليا ليتعلم في الخارج، وعاد ليتخصص في الإضاءة.

وقالت إنه قدم عدد من الاعمال المهمة وقدمها بحرفية شديدة، وأكدت أنه أول من صمم ليكون هناك نقابة للممثلين.

وعبرت عن سعادتها الكبيرة بتكريمه في مصر لافتة إلى انه لم يكرم كثيرا في بلده ولكنه بالخارج حصل على العديد من التكريمات في فرنسا.

ووجهت "لطيفة" سؤال الى رئيس جهاز الرقابة خالد عبدالجليل عن النسخة الرئيسية لفيلم "أجازة نصف السنة"، وأجابها أنه متواجد على الإنترنت ويعرض على مجموعة من القنوات الفضائية.

وحكت لطيفة عن الجانب الإنساني للراحل وقالت إنه معطاء وسخي في معاملة كل المتواجدين حوله، وأكدت أنه كان يحب الكلاب، وكان محبوب بين ابناء جيله، كما أكدت انه كان عصبي جدا، وعلى الرغم من ذلك لم يقع في خطأ ابدا.

وقالت "لطيفة" إن شركة الإنتاج الخاصة به لم تعد موجودة وان أخر الاعمال التي خرجت من إنتاج الشركة كان فيلم "تفاحة آدم" الذي أُنتج عام ١٩٦٦ من بطولة هند رستم.

كما حكت نيللي فهمي عن الراحل، وقالت إنها فخورة لأن عبدالعزيز فهمي عمها، وتمنت ان يكرم كثيرا.

وعرض خلال الندوة لقاء تليفزيوني مع الراحل يتحدث فيه عن التصوير، والفرق بين المعدات في مصر والخارج.

وحرص مدير التصوير محسن أحمد تلميذ الراحل على أن يتحدث عنه، وقال إنه أب بالنسبه له، ويرعى إبداع طلابه، وأكد أنه لديه مدرسة خاصة نطلق عليها "مدرسة عبدالعزيز فهمي بالتصوير".

وأكد أن إبداعه ظهر من خلال فيلم "المومياء"، وان المتخصصين يدركون قيمة عبدالعزيز فهمي اكثر من الجمهور العادي، وقال إنه من اوائل مديري التصوير في مصر الذي استعان بأضواء الطبيعة ليبتكر في صورته، وأكد انه لم يكن يقلد الاجانب بل يصنع صورته بنفسه.

وعبر الامير أباظة عن شدة سعادته بوجود شباب بندوات مهرجان الأسكندرية، وأجاب عن سؤال حول سبب اختيار تكريم عبدالعزيز فهمي حاليا، وقال انه رحل قبل وجود مهرجانات، وأكد أن مهرجان الأسكندرية يهتم بتكريم الأحياء، وبجانب هذا يحتفل بمئويات النجوم.

وقام الأمير أباظة بتسليم لطيفة فهمي ونيللي فهمي درع تكريم المهرجان.

يُذكر أن مهرجان الأسكندرية السينمائي ألغى حفل الإفتتاح بسبب سوء الأحوال الجوية، وقررت إدارة المهرجان تكريم المكرمين أثناء ندوات تكريمهم.

المهرجان يكرم في دورته الـ٣٦ كل من الفنان الكبير عزت العلايلى، كما أن دورة هذا العام تحمل اسمه، ويكرم المهرجان أيضا الفنان الكبير صلاح عبد الله، والمخرجة السينمائية إيناس الدغيدى، ومدير التصوير محسن أحمد.