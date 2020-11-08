بالفيديو| حمو بيكا: "بأسلوبكم ممكن تجعلوا مني مجرم وربنا ميرضاش بالظلم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشر مؤدي المهرجانات حمو بيكا، فيديو، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، اعتذر في بدايته للفنان هاني شاكر، وأعضاء مجلس نقابة الموسيقيين، قبل أن يؤكد أن الفيديو ليس الهدف منه الحديث عن خلافه مع نقيب الموسيقيين.

وتابع حمو "الفيديو كلمة للأستاذ هاني مهنى، أنا يزيدني شرف إني أعرف حضرتك وكل النجوم في الفرح على دماغنا وكلهم عارفين مين حمو بيكا وعمر كمال وحسن شاكوش، بنت حضرتك اتصلت بعمر وقالتله نفسي تحضر انت وشاكوش وبيكا، وبناء على الطلب ده روحنا الفرح لان بنتك قدرتنا وعزمتنا".

وأضاف "شايفيني اني بيئة ومتسول انا ابن ناس وناس محترمة، وعمري ما مشيت في سكة غلط بقا وبحاول اعمل لنفسي حاجة، حبيت سكة المزيكا وربنا وفقني فيها ونجحت".

وقال حمو موجهًا كلامه لهنادي "الف مبروك يا عروسة ربنا يوفقك مع عريسك، ويجعل ليكم الذرية الصالحة وليكي الاحترام"، ولهاني مهنا "انت ابونا ولك الاحترام والتقدير انا مش زعلان على الكلام اللي قلته عليا، ممكن تكون متعرفش بس بنت حضرتك اللي عزمانا، ليه كلكم بتيجوا عليا، وشايفيني حاجة وحشة، بأسلوبكم ممكن تجعلوا مني مجرم، أنا لسه شاب طالع على الدنيا متجوز من شهر و10 أيام جايلي مولود في السكة، ويتحكم عليا بسنتين كل ده عشان بدافع عن لقمة عيشي، انا عارف ان استاذ هاني شاكر قلبه كبير ومش هيرضا ليا اني اتبهدل".

وأشار "ربنا مقالش انك تطلع تتنمر عليا أو تتكلم عني وحش، كل ده عشان انا ماليش ضهر، ليه بتهاجمونا كفاية بالله عليكم انا معايا اخواتي اللي بيحبوني ومعايا ربنا وربنا مبيرضاش بالظلم".

كانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت بيانا استنكرت فيه دعوة الموسيقار هاني مهنا لحمو بيكا الصادر ضده حكم قضائي، لهجومه على الفنان هاني شاكر ونقابة الموسيقيين، وأكد مهنا أنه لم يوجه الدعوة لبيكا ولا يعرفه.