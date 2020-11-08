بدء ندوة تكريم مدير التصوير الراحل عبدالعزيز فهمي في "الأسكندرية السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: بدأت منذ قليل، ندوة تكريم اسم مدير التصوير الراحل عبدالعزيز فهمي، ضمن فعاليات الدورة 36 لمهرجان الأسكندرية السينمائي. ويحضر الندوة الأمير أباظة رئيس المهرجان، والفنانة لطيفة فهمي وشقيقتها نيللي فهمي، ابنتي شقيق مدير التصوير الراحل، وسيدير اللقاء حسين بكر. جدير بالذكر أن حفل افتتاح المهرجان والذي كان مقررا إقامته أمس، تم إلغاؤه بسبب الأحوال الجوية، وبدأ المهرجان فعالياته اليوم، على أن تُمنح التكريمات للفنانين المكرمين في هذه الدورة بندواتهم، وهم عزت العلايلي، صلاح عبدالله والمخرجة إيناس الدغيدي.

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