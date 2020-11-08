سينتيا خليفة تشارك في بطولة "وادي الجن" و"نمرة أتنين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشارك الممثلة اللبنانية سينتيا خليفة في بطولة مسلسل الدراما الاجتماعية "نمرة اتنين"، المعروض على منصة شاهد VIP، الذي يجمع نخبة من نجوم مصر والعالم العربي.

تحمل كل حلقة من حلقات العمل توقيع مخرج وكاتب مختلف ولكن تحت خط درامي ثابت. وشاركت سينتيا خليفة في حلقة "أنت فين" مع الفنان آسر ياسين والفنانة أروى جودة.

المسلسل فكرة المخرج والكاتب آدم عبد الغفار، ويشارك في بطولة الحلقات كل من: سينتيا خليفة، منة شلبي، منى زكي، نيللي كريم، آسر ياسين، عمرو يوسف، أمينة خليل، ماجد الكدواني، شيرين رضا، إياد نصار، يعقوب الفرحان، أروى جودة، أحمد مالك، صبا مبارك، أحمد السعدني، سارة طيبة، نهى عابدين.

كما شاركت سينتيا في مسلسل التشويق العربي الجديد "وادي الجن" من إنتاج "ڤيو" (Viu)، خدمة بث الفيديوهات حسب الطلب الرائدة إقليمياً، وهو مسلسل جديد من إخراج حسام الجوهري، وتأليف محمد هشام عبية، إلى جانب كل من منة إكرام وعمر خالد، ويشارك في العمل، الذي تنفّذ إنتاجه شركة "آي برودكشنز" (iProductions)، مجموعة من المواهب العربية القديرة والصاعدة من مصر ولبنان والسعودية والعراق وسوريا، وهو من بطولة يوسف عثمان وليلى أحمد زاهر، وسينتيا خليفة إلى جانب كل من خالد كمال، وريهام سعيد، ومحسن منصور، ورؤى شنوحة، وهنا داود، وحسن مالك، وعبد الرحمن اليماني، وفراس سعيد.

ويتولى الإخراج الفني هند حيدر، وإخراج التصوير الفوتوغرافي أشرف جابر، وتصميم الملابس إيناس عبد الله والمونتاج رامز عاطف، ليجسّدوا الغموض الذي يتسم به مسلسل "وادي الجن" بدعم من أحد أفضل شركات المؤثرات البصرية في مصر "تريند في إف إكس" (Trend VFX).

ومن الأسماء اللافتة المشاركة في المسلسل كذلك صالح عبد النبي، وكريم الدسوقي، وأحمد عبد الحي، وإنجي أباظة، وشمم الحسن، وحمزة العيلي، وهبة عبد الغني، وأسما سليمان، وهند رضا، وصفاء جلال، وعلا رامي، مع ظهور خاص للفنانة بشرى.

من المقرر أن يبدأ عرض المسلسل على منصة "ڤيو" خلال شهور قليلة، ويصوّر هذا المسلسل الخيالي حكاية أربعة طلاب جامعيين يستكشفون كهوف منطقة وادي الجن الغامضة، ويجدون أنفسهم عالقين في عالم سفلي خفي تسيطر عليه قوى سحرية شريرة.

سينتيت ممثلة ومقدمة برامج لبنانية، ولدت لعائلة مُحبة للفنون، وقضت أغلب طفولتها في مدينة البترون الساحلية، بدأت مسيرتها الفنية كممثلة منذ نعومة أظافرها في سن الحادية عشرة، حين شاركت بدور مساند في مسلسل الست كوم اللبناني عبدو وعبدو عام 2003، ليستمر بعدها شغفها المبكر بالفن ويرتبط اسمها بمسلسلات ناجحة مثل روبي (2012) وجذور (2013).

اقتحمت مجال تقديم البرامج، فبدأت في 2009 في العمل كمذيعة في قناة MTV اللبنانية، ثم إينرجي ميوزك فيديوز، إينرجي سبين ماج، وجو جريين، وبريفيو، والجزء الأول والثاني من كيلر كاريوكى (قناة أبوظبي – الحياة) وبرنامج سوايب آند كليك (قناة أبوظبي)، وأخيراً وليس آخراً كوك ستوديو على mbc4.

سينتيا حصلت على شهادة في صناعة السينما من معهد الدراسات السمعية البصرية وجامعة نوتردام، ومؤخراً أنهت كورس مُكثف في التمثيل الإبداعي في ورشة عالمية للتمثيل في برشلونة.

وفي 2017، نالت سينتيا إشادات كبيرة عن أدائها المتميز في الفيلم القصير كارجو الحاصل على العديد من الجوائز المهمة من أكثر من 40 مهرجان دولي، منها جائزة أفضل فيلم قصير من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.