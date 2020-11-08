إيرادات السبت.. "الصندرق الأسود" في الصدارة و"توأم روحي" بالمركز الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي، منافسة 5 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، وهي "الصندوق الأسود"، "الخطة العايمة"، "توأم روحي"، "زنزانة 7"، و"الغسالة"، وحققت الأعمال الخمسة مجتمعة أمس السبت 7 نوفمبر، إيرادات قُدرت بـ312 ألفًا و429 جنيها، موزعة على النحو التالي..

الصندوق الأسود

احتل فيلم "الصندوق الأسود" صدارة شباك التذاكر، وجاء في المركز الأول، محققًا 159 ألفًا و286 جنيها.

"الصندوق الأسود" من إخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة. إنتاج أفلام مصر العالمية، سينرجي ونيو سينشري.

الخطة العايمة

في المركز الثاني يأتي فيلم "الخطة العايمة" بعد تحقيقه 91 ألفا و648 جنيها.

الفيلم تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، بطولة علي ربيع، غادة عادل، محمد عبدالرحمن وعمرو عبدالجليل.

توأم روحي

احتل المركز الثالث فيلم توأم روحي، محققا 30 ألفا و46 جنيها.

"توأم روحي" تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل وعائشة بن أحمد.

زنزانة 7

حصل فيلم "زنزانة 7" على المركز الرابع، وحقق أمس 28 ألفًا و278 جنيها.

فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعي، منة فضالي، مدحت تيخا، إيهاب فهمي، عبير صبري، مايا نصري، أحمد التهامي، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.

الغسالة

وجاء فيلم "الغسالة"، في المركز الخامس، بعد تحقيقه 3 آلاف و171 جنيها.

"الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبدالحميد، بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، أحمد فتحي وبيومي فؤاد.