بعد إصابته بـ"كورونا".. وفاة المخرج والسياسي الأرجنتيني فرناندو سولاناس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

توفي المخرج والسياسي الأرجنتيني فرناندو سولاناس، عن عمر يناهز 84 عاما، في باريس، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وفقا لصحيفة لوموند الفرنسية.

فرناندو كان عضوا سابقا بالبرلمان وفي مجاس الشيوخ، ومؤلف فيلم "Sud" ، حصل على جائزة من مهرجان كان السينمائي عام 1988 .

فرناندو قدم فيلمه الطويل الأول L'Heure des brasiers 1968 ، ووصفته الصحيفة الفرنسية بأنه أحدث ثورة في الفيلم الوثائقي.