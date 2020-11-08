تراند اليوم : فيديو| "نيللي كريم" ترفض الكشف عن عمر أولادها

رفضت الممثلة المصرية، نيللي كريم، الكشف عن عمر ابنيها اللذين ظهرا في صورة مشتركة معها قبل سنوات في عمر الشباب.

ومع عرض صورة لها مع ابنيها "كريم ويوسف"، رفضت نيللي خلال مقابلة تليفزيونية على قناة "الحياة" الكشف عن عمرهما، في الوقت الذي قال فيه محاورها عمرو الليثي، إن الأصغر فيهما عمره 20 عامًا.

وكشفت نيللي أن بنها كريم تخرج من الجامعة الأمريكية في روما قسم الإخراج، أما يوسف فهو يحب الرسم، فيما قامت ابنتها "سيليا" بتجربة الباليه والسباحة وحتى كرة القدم، أما "كندة" تحب الغناء والباليه، موضحة أنها تسمح لهما بالتمثيل إذا لم يؤثر على دراستها.

وقالت إن أهم نصيحة توجهها لابنائها أن يكونوا أشخاص جيدون، لا يهم عملهم أو ما يفعلونه في الحياة لكن المهم تصرفاتهم وتعاملهم يكون إنساني.



