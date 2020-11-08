"فيديو.. رانيا يوسف تروج للجزء الثاني من"الآنسة فرح

روجت الفنانة رانيا يوسف للجزء الثاني من مسلسل"الآنسة فرح"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير"فيسبوك". نشرت"رانيا" مقطع فيديو جديد لها، وعلقت عليه قائلة:" ديدا رجعتلكم تاني في الجزء الثاني من مسلسل الأنسة فرح، واللي هيبدأ 15 نوفمبر علي شاهد VIP."، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات، وعبروا عن حماسهم لمشاهدة المسلسل. فرح، واللي هيبدأ 15 نوفمبر علي شاهد VIP."، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات، وعبروا عن حماسهم لمشاهدة المسلسل. يذكر أن مسلسل"الأنسة فرح"، بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول وهبة عبدالعزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، إخراج أحمد الجندي ووائل فرج، وتدور أحداثه حول فتاة تعمل فى أحد الفنادق، وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها، ‫وتتعرض لحادث يقلب حياتها رأسًا على عقب، بعد حقنها بالخطأ، والذي سوف يت عرضه يوم 15 من نوفمبر الجاري. محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول وهبة عبدالعزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، إخراج أحمد الجندي ووائل فرج، وتدور أحداثه حول فتاة تعمل فى أحد الفنادق، وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها، ‫وتتعرض لحادث يقلب حياتها رأسًا على عقب، بعد حقنها بالخطأ، والذي سوف يت عرضه يوم 15 من نوفمبر الجاري. شاهد من هنا

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