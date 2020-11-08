بيتر أشرف ينضم لأسرة عمل مسلسل "هي"

انضم الفنان الشاب، بيتر أشرف، لأسرة مسلسل "هي" للمخرج محمد النقلي، ومن المقرر أن يتم عرضه قريبًا.

يُجسد "أشرف" خلال أحداث المسلسل شخصية دكتور يعمل في أحد المستشفيات، ويحدث بينه وبين (مريم) التي تجسد شخصيتها، الفنانة هايدي رفعت، مشادة

كلامية، وتتوالى الأحداث.

يذكر أن المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعي ويناقش قضايا تخص الفتيات المغتربات، من خلال حكايات لمجموعة من الطالبات المغتربات اللائى يسكنّ فى إحدى الفيلات، وتمتلكتها وفاء

عامر، حيث تكشف الأحداث حكاية كل فتاة من المغتربات.

جدير بالذكر أن مسلسل "هي" إنتاج ممدوح شاهين، إخراج محمد النقلي، بطولة منذر رياحنة، وفاء عامر، عايدة رياض، أيتن عامر، منة فضالي، حسني شتا، هايدي رفعت، أحمد جمال سعيد، حجاج عبد العظيم، هاجر الشرنوبي، محسن صبري العمل من نوعه الـ60 حلقة.