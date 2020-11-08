بيتر ميمي: ما وراء الطبيعة يجمع بين التشويق والكوميديا السوداء

أشاد المخرج بيتر ميمي بمسلسل "ما وراء الطبيعة" وصُنّاعه، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

كتب "ميمي" عبر صفحته قائلًا: "استمتعت جدًا بمشاهدة مسلسل ما وراء الطبيعة، مسلسل ممتع جدَا يجمع بين التشويق والكوميديا السوداء، والأهم أنه بقى عندنا مسلسل على منصة عالمية عن سلسلة روايات لكاتب مصري كبير الدكتور أحمد خالد توفيق".

وتابع: "والأكثر أهمية أنه تم تقديمه طبقًا لتقاليدنا المصرية والعربية من دون أن نلجأ لبعض المشاهد غير المقبولة أو

الإساءة للمجتمع المصرى أو الدولة أو الألفاظ الخارجة أو كل ادعاءات التحرر الظاهري".

وأضاف: "بل بالعكس فترة تاريخية مهمة فى مصر مقدمة بشكل من الفانتازيا بتفاصيل العصر مع روعة الصورة والموسيقى والأداء التمثيلي والمونتاج وشريط الصوت وتصميم الإنتاج من ديكور وملابس وإكسسوار وأماكن تصوير وكله تحت رؤية المخرج الرائع والصديق عمرو سلامة".

واستكمل حديثه قائلًا: "بردو علشان أبقى قلت كل حاجة حتى لو

سلبية كان نفسى تحقيق جملة دكتور رفعت أسماعيل (عدم ظهور الوحش بيخوف أكتر)".

واختتم حديثه قائلًا: "فى النهاية كفرد فى الصناعة انبسطت جدًا بزملائى، لأن أى إنجاز لمصري إنجاز لينا كلنا، تسلم أيد يا عم عمرو".

ويذكر أن يعرض مسلسل "ما وراء الطبيعة"، مترجمًا إلى أكثر من 32 لغة فى 190 دولة حول العالم، كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها.

كما أنه من المقرر أن يكون العمل أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.